Aşı olan kişi kan bağışı yaparsa, kanı alan kişi bağışıklık kazanır mı

Aşı olan kişi kan bağışı yaparsa, kanı alan kişi bağışıklık kazanır mı

Belirli bir patojene karşı aşı olmak, kanınızı bağışladığınızda karşı tarafa fayda sağlar mı? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

Hepimiz çocuk yaşta aşıdan korkmuşuzdur. Ancak söz konusu aşılar, bizi yabancı tehlikelere karşı korumak için yapıldı.

Kızamık, kuduz, kabakulak veya difteri gibi başka türlü bir salgınla sonuçlanabilecek hastalıkların bize bulaşmamasının asıl nedeni işte bu enjeksiyonlardır. Peki, birkaç enjeksiyon sizi sayısız tedavi edilemez bulaşıcı hastalıktan nasıl koruyabilir?

Aşılar, hastalıklarla aynı mikroorganizmaları içerir, ancak ya zararlıları mikroorganizmaları öldürür ya da vücutta önemli bir hastalığa neden olmayacak kadar yapay olarak zayıflatır.

Aşı olan kişi kan bağışı yaparsa, kanı alan kişi bağışıklık kazanır mı? sorusunun yanıtına geçmeden önce, bazı aşı kavramlarını bilmenizde fayda var.

Bazen aşılar, sadece mikroorganizmaların toksoidlerini içerir. Peki nedir bu toksoid?

Toksoid nedir

Bulaşıcı mikroorganizmalar vücuda girdiğinde, vücudumuzdaki çeşitli enzimlerin ve hücrelerin işleyişini etkileyen toksin adı verilen kimyasalları salmaya başlarlar.

Anatoksin veya toksoid, ısı ve formülle değişime uğrayarak tüm toksin gücünü yitiren ve zararsız antijen niteliğini bütünüyle koruyarak bağışıklık yaratabilen mikrop toksinlerine deniyor.

Bugün bütün çocukların difteri ve tetanos toksoidiyle aşılanması zorunludur; aşılama kesin ve güvenilir bir sonuç verir.

Antijen nedir

Antijen, vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllerdir. Çocukken aşı olduktan kısa bir süre sonra hiç hasta oldunuz mu?

Aşı olduğunuzda ve mikroorganizmalar vücudunuza girdiğinde, bağışıklık sisteminizin fark ettiği ilk şey, bu hücrelerin farklı bir dış gövdeye sahip olmasıdır. (antijenler)

Yani bu hücreler farklı bir antijene sahiptir ve vücut bunları yok etmek ister. Bu sayede vücut, gerekli antikoru üreterek hastalıklara karşı bağışıklık oluşturmanızı sağlar.





Aşı olan kişi kan bağışı yaparsa, kanı alan kişi bağışıklık kazanır mı

Hiç aşı olmamış bir arkadaşınıza kan bağışlarsanız, arkadaşınız da bir anda aşı olmuş gibi bağışıklık kazanır mı?

Kan bağışladığınızda, arkadaşınızın sizden az sayıda antikor alma olasılığı yüksektir. Ancak bu antikorlar, hızlı bir şekilde bozulacağından kan alan kişiyi çok kısa bir süre koruyabilir.

Aynı zamanda insan vücudunun kan miktarına da değinelim. Yetişkin bir insanın kan hacmi tüm vücut ağırlığının 1/12'sine denktir. Yani, 70 kg ağırlığındaki bir insanda 5-6 litre kan bulunur.

Ancak bir kan bağışı yaptığınızda, ortalama yarım litre kan karşı tarafın vücuduna geçer. Bunu göz önünde bulundurarak, aktarılan antikor miktarı da arkadaşınızı bir hastalığa karşı korumaya yetmeyecektir.

Ayrıca, kan verme işlemi esnasında kan dolaşımınızda canlı antikor bulunmama olasılığı da vardır.

Bu nedenle, aşı olan kişi kan bağışı yaparsa, kanı alan kişi sürekli bir bağışıklık kazanmaz ve mutlaka onun da aşı olması gerekir.