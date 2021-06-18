Askeri dayanıklılık sunan Motorola Defy tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Motorola, MIL SPEC 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip yeni Defy modelini tanıttı. İşte yeni Motorola Defy özellikleri ve satış fiyatı...

Akıllı telefon yarışında rakiplerinden bir hayli geride kalan Motorola, yeni modelleriyle pazarda tutunmak istiyor.

Marka, MIL SPEC 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip ve Moto G9 ile aynı teknik özellikleri barındıran Defy modelini tanıttı.

Orta segmentte yer alan akıllı telefon; yüksekten düşme (1,8 metre), geniş sıcaklık aralıklarında çalışma, 35 dakika boyunca 1,5 metrelik suyun içerisinde kalabilme (IP68) gibi sağlamlığa odaklanan özellikleriyle dikkat çekiyor.





MOTOROLA DEFY ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekranla karşımıza çıkan Motorola Defy, bu ekranı 0,7 milimetre kalınlığında Corning Gorilla Glass Victus ile koruyor.

Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisinden güç alan modelde, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı yer alıyor.

Motorola Defy'nin arka kısmında 48 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü arka kamera, ön kısmında ise 8MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Motorola Defy, Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıksa da gelecekte Android 11 güncellemesine de kavuşacak.

Arka kısmındaki Motorola logosunun parma izi sensörü olarak da kullanılabildiği telefon, 20W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile geliyor.

MOTOROLA DEFY FİYAT

Yeşil ya da siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak telefonun fiyatı 290 dolar olarak açıklandı.



