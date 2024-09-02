Astronotlar mahsur kalmıştı: Boeing Starliner, önümüzdeki hafta Dünya'ya boş dönecek Boeing'e ait Starliner mekiğinin dönüş tarihi belli oldu. NASA, herhangi bir gecikme yaşanmazsa teknik arızalarla boğuşan uzay aracını 6 Eylül tarihinde mürettebatsız olarak Dünya'ya geri gönderecek.

Haber Merkezi

5 Haziran'da Dünya'dan ayrılan Starliner mekiği ve ekibinin dönüş tarihi, geçtiğimiz günlerde yine ertelendi.

Haziranın başında uzaya ulaşan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams, bir süre daha uzay istasyonunda kalmaya devam edecek.

Boeing mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda mahsur kalan NASA'nın iki astronotunun dönüşü, SpaceX'in gelecek yıl şubattaki seferine kadar ertelenebilir.

MEKİK DÜNYA'YA BOŞ DÖNECEK

ABD merkezli havacılık devi Boeing'in Starliner uzay aracı, halen Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetli durumda.

NASA, Boeing'in Starliner mekiğini uzayda mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams olmadan Dünya'ya geri göndereceğini duyurdu.

Starliner, bir gecikme veya aksaklık olmazsa 6 Eylül tarihinde istasyondan ayrılarak Dünya’ya geri getirilecek.

ASTRONOTLAR NASIL DÜNYA'YA DÖNECEK

NASA, mahsur kalan astronotların önümüzdeki şubat ayında SpaceX tarafından geriye getirileceğini duyurmuştu.

Astronotların, NASA'nın SpaceX Crew-9 görevine atanan diğer iki mürettebat üyesiyle birlikte bir Dragon uzay aracıyla eve dönmeleri bekleniyor.

MASADAKİ KURTARMA GÖREVİ

Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle geri getirilmesi ihtimalinin de astronotları kurtarmak için düşünülen seçenekler arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan, ancak aylardır istasyonda kalan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.