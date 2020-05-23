Astronotlar Mars'ta roka yetiştirmek istiyor

Roka tohumlarını Mars'a gönderme projesi sayesinde, rokaların biraz yavaş da olsa uzayda yetiştirilebileceği söyleniyor.

Bilim insanları, tohumların bir görevle başarılı şekilde uzaya gönderilmesinin ardından astronotların Mars’ta salata mahsulünün yetiştirilebileceği görüşünde.

Daha önce bir milyon roka tohumunu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderen araştırmacılar, aynı şeyin Mars için de yapılabileceğini söylüyor.

Daha önceki görevde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 6 ay kalan tohumların filizlenme gücünün zayıfladığı gözlemlenmişti.

Ayrıca tohumların Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken emilen radyasyon dozunun, Dünya’nın yüzeyine kıyasla 100 kat daha fazla olduğu belirlenmişti.

UZUN YOLCULUKLARDA RADYASYON ARTIYOR

Ancak araştırmacılar, Mars görevi sırasında roka tohumlarının 500 kat daha fazla radyasyona maruz kalacağını söylüyor.

Fakat bu zorluklara rağmen uzmanlar, tohumların yeterince korunması durumunda uzun mesafeli uzay görevlerinde mahsul alınabileceğini belirtiyor.





Londra’daki Royal Holloway Üniversitesi’nin biyoloji bilimi bölümünden Dr. Jake Chandler, ''Yüksek kaliteli tohumların uzaya ve ötesine taşınması, insanların uzay, Mars ve diğer dünyaları keşfetmesini destekleyen bitkileri yetiştirmesi için çok önemli olacak.

Çalışmamız, 6 aylık bir uzay yolculuğunun roka tohumlarının çimlenme gücünü Dünya’da kalanlara kıyasla azalttığını buldu, bu da uzay uçuşunun olgunlaşma sürecini hızlandırdığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.