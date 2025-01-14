Asus, amiral gemisi Zenfone 12 Ultra'nın çıkış tarihini açıkladı

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Asus, yeni amiral gemisi telefonu Zenfone 12 Ultra'nın çıkış tarihini duyurdu. 6 Şubat'ta tanıtılacak olan Zenfone 12 Ultra, güçlü özellikleri ve gelişmiş kamera yetenekleriyle dikkat çekecek.

ZENFONE 12 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Zenfone 12 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci, 6,78 inç LTPO AMOLED ekran, 16 GB RAM, 512 GB'a kadar depolama ve 5.800 mAh batarya gibi özelliklerle gelecek. Ayrıca, IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası da sunacak.

Asus, Zenfone 12 Ultra'nın kamera özelliklerini de vurguladı. Telefonun 4K video kaydı yapabilen gelişmiş bir kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Zenfone 12 Ultra, yapay zeka destekli kamera özellikleriyle de gelecek. Bu özellikler, fotoğraf kalitesini ve zoom yeteneklerini artıracak.

Telefonun, Asus'un oyun telefonu ROG Phone 9 ile benzer özellikler taşıması bekleniyor.