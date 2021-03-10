Avrupa Birliği, 10 yıllık dijital hedeflerini açıkladı

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar küresel yarı iletken üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirmeyi planlıyor. İşte AB'nin 10 yıllık hedefleri...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, teknolojik alanda dışa bağımlılığı azaltmaya ve Avrupa'nın dijital dönüşüme yönelik stratejisini içeren "2030 Dijital Pusula" başlıklı çalışmasını yayınladı.

AB'nin 2030 yılı dijital hedeflerini içeren çalışmaya göre; AB çapında, bilişim ve iletişim teknolojileri alanında çalışan sayısı 20 milyona çıkarılacak. İşte madde madde AB'nin 10 yıllık dijital hedefleri:

Avrupa'daki yetişkin nüfusun yüzde 80'inin, temel dijital becerileri olacak.

Güvenli ve yüksek performanslı sürdürülebilir dijital altyapılar kurulacak.

Avrupa'daki bütün evlerde gigabit hızında internet olacak ve kalabalık bölgelerde 5G iletişim teknolojisi yer alacak.

Küresel yarı iletken üretiminin yüzde 20'si Avrupa'da gerçekleştirilecek.

"İLK KUANTUM BİLGİSAYAR"

Avrupa, ilk kuantum bilgisayarına sahip olacak.

İşletmelerin dijital dönüşümü sağlanacak.

Firmaların yüzde 75'i bulut, veri ve yapay zeka kullanacak.

AB ülkelerinde değeri 1 milyar doların üzeri 250 genç teknoloji şirketi bulunacak.

Temel kamu hizmetlerinin tümü internet ortamında verilecek.

Bütün vatandaşlar tıbbi kayıtlarına elektronik ortamda erişebilecek.

Vatandaşların yüzde 80'i dijital kimliklerini kullanacak.

Bu alanlara yapılacak yatırımlara AB bütçesi ve ekonomik kurtarma programından mali kaynak sağlanacak.

Söz konusu planın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay vermesi gerekiyor.

AB ülkeleri, kritik teknolojilerde ABD ve Çin'in oldukça gerisinde yer alıyor. Özellikle koronavirüs ile birlikte Avrupa'da çip ve yarı iletken gibi teknolojik malzemelerin bulunamaması nedeniyle, otomobil fabrikaları üretimi durdurmuştu.

ÇİN DE YARIŞTA

Öte yandan Çin, Başkent Pekin'de açıklanan beş yıllık ekonomik plana göre, teknoloji alanındaki büyük yatırımlarla ABD'nin önüne geçmeyi planlıyor.

Çin hükümeti, önümüzdeki beş yıl içinde çiplerden yapay zekaya ve kuantum bilişimine kadar gelişmiş teknolojilerin ilerlemesini hızlandırmak için dev yatırımlar yapacak.