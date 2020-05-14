Avrupa'daki bilinen ilk insanların kalıntılarına ulaşıldı

Bilim insanlarının bir Bulgar mağarasında keşfettiği kemikler, modern insanların düşünülenden çok daha önce Avrupa’ya geldiğini gösteriyor.

Bulgaristan'daki bir mağarada keşfedilen kemikler, binlerce yıl önce Avrupa'ya gelen ilk insanlara ışık tutuyor.

Araştırmacılar, Bulgaristan'ın Bacho Kiro mağarasında 4 kemik parçası ve bir dişten oluşan 5 fosil ortaya çıkardı. Detaylı radyokarbon ve DNA testleri, fosillerin 44 ila 46 bin yıl öncesine tarihlendiğini ve insanlara ait olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bu kemiklerin insanların Avrupa’daki bilinen en eski kalıntıları olduğunu söyledi. Şimdiye kadar kıtada bulunan en eski fosiller, 41 bin 500 ila 45 bin yaşındaydı.

BAŞKA İNSAN MALZEMELERİ DE BULUNDU

Kazı alanında ayrıca, insanlar tarafından yapıldığı düşünülen bir dizi malzeme de bulundu. Bunlar arasında mağara ayılarının dişlerinden yapılan kolyeler de bulunuyor.

Kolye uçları, daha sonra Batı Avrupa'da Neandertal'lerin (günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış insan türü) yaptıklarıyla çarpıcı benzerlikler gösteriyordu. Bu da o dönemde insan kültürünün bazı yönlerini benimsediklerini ortaya koydu.

Araştırmacılar, elde edilen bulgulara göre Homo sapiens’in kısa süreli bir ısınma döneminde Afrika’dan geldiğine inanıyor. O sırada Avrupa, binlerce yıldır kıtada yaşayan Neandertal'lerin yaşam yeriydi.

Almanya'daki Max Planck Antropoloji Enstitüsü İnsan Evrimi Bölümü direktörü Jean-Jacques Hublin, Homo sapiens ve Neandertal'lerin yaklaşık 7 bin yıl boyunca Avrupa kıtasını paylaştıklarını söylüyor.