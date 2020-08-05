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    Avustralya'dan Trump'ı kızdıracak karar: TikTok güvenli

    Avustralya, geçtiğimiz ay başlatılan TikTok soruşturmasını tamamladı. Soruşturma sonucunda, TikTok'un herhangi bir tehdit içermediği sonucuna ulaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 15:26
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 15:26
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    Avustralya'dan Trump'ı kızdıracak karar: TikTok güvenli

    Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından olan TikTok, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla ABD tarafından baskı altında bulunuyor.

    ABD başkanı Donald Trump, ilk önce Çinli uygulamayı yasaklayacağını açıklasa da ardından bu kararından vazgeçmiş ve TikTok'un satın alınması için Microsoft'a görev vermişti.

    AVUSTRALYA: TIKTOK ŞİMDİLİK GÜVENLİ

    Avustralya hükümeti, geçtiğimiz ay TikTok ve WeChat gibi Çin merkezli uygulamalar için başlattığı soruşturmayı tamamladı. Ülkenin güvenlik kurumları, bu aşamada Çinli video platformunun herhangi bir ulusal güvenlik endişesi taşımadığı sonucuna vardı .

    microsoft

    MORRISON: TIKTOK'U İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

    Konuyla ilgili açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "TikTok'u yasaklamaya yönelik herhangi bir kanıt bulamadık. Avustralya vatandaşlarının verilerinin tehlikede olduğunu gösteren bir delil yok. Ancak uygulamayı izlemeye devam edeceğiz." dedi.

    Yine de uygulamanın Çin merkezli olduğunu hatırlatan Morrison, vatandaşların bunu göz önüne alarak uygulamayı kullanmasını söyledi.

    Avustralya şimdilik herhangi bir kanıt bulamasa da ülkenin savunma kuvvetlerinde TikTok'u kullanmak yasak.

    Instagram: @eshteknoloji

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