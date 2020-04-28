Avustralya'nın korona uygulaması ilk günden rekor kırdı

Avustralya'nın koronavirüs takip uygulamasını, ilk günden 2 milyon kullanıcı indirdi.

Koronavirüs ile mücadele edebilmek için bazı ülkeler, takip uygulamaları geliştiriyor. Türkiye'nin 'Hayat eve sığar' uygulamasından sonra bir hamle de Avustralya Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

Avustralya'nın yeni akıllı telefon uygulamasını 24 saatte, yaklaşık 2 milyon kişi telefonlarına indirdi.

Bluetooth teknolojisini kullanan uygulama, eğer kullanıcılardan biri koronavirüse yakalanırsa, onun yakınındaki diğer insanlara uygulama üzerinden bildirim gönderiyor.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

"COVIDSafe" isimli uygulama, kullanıma sunulduğu ilk gün popüler gözükse de toplumda özel hayatın mahremiyeti açısından tartışmalara yol açıyor. Uygulamayı eleştirenler, hükümetin elde edeceği verileri ileride nasıl kullanacağından şüphe etmeye başladı.

Uygulamayı savunanlar ise bu sayede sosyal mesafenin korunmasının kolaylaşacağını, restoran ve barlar gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerin kolayca yeniden açılabileceğini belirtiyor.

25 milyon nüfusu olan Avustralya'da, 6 bin 700 kadar koronavirüs vakası görüldü. Koronavirüse yeni yakalananların sayısı ise günde 10 ile 20 kişiye kadar düştü.

