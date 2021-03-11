BAE, iklim değişikliği için uzaya uydu gönderecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgesel iklim değişikliğini gözlemlemek üzere uzaya "nanometrik uydu" göndermeye hazırlanıyor.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın sonu yavaş yavaş gelmeye başlıyor.

Etkilerini artık daha sık gördüğümüz iklim değişikliği üzerine birçok ülke çeşitli araştırmalar yapıyor.

BAE UYDU GÖNDERECEK

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgesel iklim değişikliğini gözlemlemek üzere uzaya "nanometrik uydu" göndermeye hazırlanıyor.

BAE'nin Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, DMSat-1 adlı uydunun 20 Mart'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "nanometrik", yani gözle görülemeyen parçaları bile inceleme özelliğine sahip uydunun bölgesel iklim değişikliği, çevre, hava ve sera gazları kaynaklı kirliliği gözlemleyeceği, buna ilişkin veriler toplayacağı kaydedildi.

BAE, 9 Şubat'ta Mars'a başarılı bir şekilde uydu gönderebilen ilk Arap ülkesi olmuştu.

2050 ÖLÜMCÜL OLACAK

Northern Arizona Üniversitesi'nde görev alan bilim insanlarına göre, sıcaklıkların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılına geldiğimizde insan eliyle salınan karbonun etkileri de zirveye ulaşacak ve ölümcül bir hal alacak.