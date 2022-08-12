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    Balina büyüklüğündeki göktaşı, Dünya'ya yaklaşıyor

    Potansiyel olarak tehlikeli bir göktaşı, Dünya'yı hızla teğet geçecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 15:03
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    Balina büyüklüğündeki göktaşı, Dünya'ya yaklaşıyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

    NASA’ya göre, mavi balina büyüklüğünde devasa bir göktaşı dünyanın yanından geçecek. 2015 FF adlı uzay kayası, yaklaşık olarak yetişkin bir mavi balinanınkiyle aynı olan 13 ila 28 metrelik bir çapa sahip.

    Göktaşı, saatte 30 bin 10 kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerlerken, Dünya'yı 4,3 milyon kilometre uzaklıktan teğet geçecek.

    Dünya'yı tehdit etmiyor

    Göktaşı, boyutu nedeniyle Dünya üzerinde dev hasara neden olabilir. Ancak NASA'ya göre gök cismi, Dünya'nın yakınından geçip uzaklaşacak ve herhangi bir tehlike oluşturmayacak.

    Balina büyüklüğündeki göktaşı, Dünya ya yaklaşıyor #1

    Potansiyel olarak tehlikeli

    NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen her nesneyi "Dünya'ya yakın cisim" olarak tanımlarken, 7,5 milyon kilometre yakınındaki her şey de "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisine alınıyor.

    Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

    Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi yaralanmıştı.


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