Avustralya hükümeti, sosyal medya devlerinden haber vergisi alacak

Avustralya, dijital teknoloji devlerinin gelirlerinden pay alarak gazetecilerin maaşlarını ödemeyi hedefleyen yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

Hükümet, sosyal medya şirketlerinin haber kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yapmasını teşvik edecek bu düzenlemeyi 2 Temmuz tarihine kadar meclise sunmayı planlıyor.

YÜZDE 2,25 ORANINDA VERGİ KESİNTİSİ

Önerilen Haber Pazarlık Teşvik Programı kapsamında, haber yayıncılarıyla anlaşma yapmayı reddeden büyük platformların Avustralya gelirleri üzerinden yüzde 2,25 oranında vergi alınacak.

Toplanması beklenen yıllık yaklaşık 250 milyon Avustralya doları tutarındaki gelir, haber kurumlarının istihdam ettiği gazeteci sayısına göre orantılı şekilde dağıtılacak.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Yasa tasarısına şiddetle karşı çıkan Meta, bu durumu sektörler arası zoraki bir servet transferi ve dijital hizmet vergisi olarak nitelendirdi.

Google ise vergi uygulamasının gereksiz olduğunu savunarak, reklam pazarındaki değişimlerin yanlış anlaşıldığını ve Microsoft ile OpenAI gibi şirketlerin keyfi olarak yasa dışında bırakıldığını belirtti.

AVUSTRALYA GERİ ADIM ATMIYOR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, çokuluslu şirketlerin yaratıcı içeriklerden telif ödemeden kar elde etmesinin doğru olmadığını vurguladı.

Hedef alınan şirketlerin Amerikan kökenli olması nedeniyle ABD'den gelebilecek tepkilerden endişe duymadığını belirten Albanese, kararlarını tamamen ulusal çıkarlar doğrultusunda aldıklarını açıkladı.