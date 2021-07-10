Bayraktar AKINCI TİHA, 1360 kilo faydalı yükle uçtu

Daha önce 25 saat 46 dakikalık uçuşta Türk havacılık tarihinin irtifa rekoruna imza atan TİHA, bir başarıyı daha hanesine yazdırdı.

İnsansız hava araçlarında dünyanın gündeminden düşmeyen Türkiye'de Baykar'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA kabiliyetlerini ilerletmeye devam ediyor

Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde başarılı bir uçuşa imza attı.

AKINCI TİHA'DAN 1360 KİLO YÜKLE BAŞARILI UÇUŞ

TİHA, Çorlu'da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle havalandı.

Baykar'ın açıklamasına göre, kalkış ağırlığı 6 tonu (6 bin 49 kilogram) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi.

Bayraktar AKINCI TİHA, 1.360 kilogram faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçtu ViDEO

YERLİ BOMBA İLE HAVALANDI

9 Temmuz'da gerçekleşen uçuşta gövde altında TÜBİTAK SAGE tarafından yerli olarak geliştirilen NEB (Nüfuz Edici Bomba) ile havalanan AKINCI, bu uçuşta 13 saat 24 dakika havada kaldı.

Bayraktar AKINCI, 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği 25 saat 46 dakika süren uçuşta, 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.

Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 874 sorti yapan AKINCI, 5 Temmuz'da gerçekleştirilen atış testinde ise Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen harp başlıklı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T ile hedefleri tam isabetle vurdu.