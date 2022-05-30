Bazı iPhone 14 modelleri eylül ayına yetişmeyecek

Apple'ın iPhone geliştirme programı, Çin'deki karantina nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu nedenle bazı iPhone 14 modelleri gecikebilir.

Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararları, ülkedeki dev şirketleri zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Apple tedarikçisi Foxconn'un üretimi durdurmasının ardından bir hamle de Tayvanlı Pegatron'dan gelmiş ve üretim askıya alınmıştı.

iPhone üretimi etkileniyor

Apple, Çin'deki sıkı koronavirüs karantinalarının yeni iPhone'lardan en az birinin programını engellemesinin ardından, tedarikçilerine iPhone geliştirmeyi hızlandırmalarını söyledi.

Bazı modeller gecikebilir

Görünüşe göre Apple, tedarikçilerden süreçlerini hızlandırmalarını isteyerek kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışıyor.

Ancak konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan birden fazla kaynağa göre, iPhone 14 hattının üretim programı ve ilk üretim hacimleri bu durumdan etkilenecek, bu da gecikmelere neden olacak.

Şu anda, dört iPhone 14 modelinin tamamı mühendislik doğrulama testi (EVT) aşamasında. Eğer üretim programa uygun olarak devam edebilirse, yeni modeller haziran ayının sonuna kadar bu aşamayı tamamlayacak. Ancak bildirildiğine göre, en az bir model programın yaklaşık üç hafta gerisinde kalıyor.

Apple işleri yoluna koymak için her ne kadar elinden gelenin en iyisini yapsa da en az bir modelin beklenenden geç veya sınırlı sayıda üretimle satışa çıkması bekleniyor.

iPhone fiyatları zamlanabilir

Sonbaharda iPhone 14 serisi piyasaya çıktığında iPhone fiyatlarının, dünya genelinde artabileceği belirtiliyor.

Apple'ın, iPhone 14 modellerini önümüzdeki eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak şirketin yaşadığı sorunlar, tarihin en pahalı iPhone'larını karşımıza çıkarabilir.

Eğer Apple için işler daha da kötüleşirse, mevcut modellerde de fiyat artışları yaşanabilir.