Petrol
116.12
0.48%
Euro
17.6234
1.23%
Dolar
16.3754
1.14%
Altın
980.09
1.53%
Borsa
2484
0.00%
Bitcoin
500.002
4.90%
BTXN Coin
12.71
-1.39%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Bazı iPhone 14 modelleri eylül ayına yetişmeyecek

    Apple'ın iPhone geliştirme programı, Çin'deki karantina nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu nedenle bazı iPhone 14 modelleri gecikebilir.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bazı iPhone 14 modelleri eylül ayına yetişmeyecek

    Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararları, ülkedeki dev şirketleri zor durumda bırakıyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Apple tedarikçisi Foxconn'un üretimi durdurmasının ardından bir hamle de Tayvanlı Pegatron'dan gelmiş ve üretim askıya alınmıştı.

    iPhone üretimi etkileniyor

    Apple, Çin'deki sıkı koronavirüs karantinalarının yeni iPhone'lardan en az birinin programını engellemesinin ardından, tedarikçilerine iPhone geliştirmeyi hızlandırmalarını söyledi.

    Bazı modeller gecikebilir

    Görünüşe göre Apple, tedarikçilerden süreçlerini hızlandırmalarını isteyerek kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışıyor.

    Ancak konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan birden fazla kaynağa göre, iPhone 14 hattının üretim programı ve ilk üretim hacimleri bu durumdan etkilenecek, bu da gecikmelere neden olacak.

    iphone

    Şu anda, dört iPhone 14 modelinin tamamı mühendislik doğrulama testi (EVT) aşamasında. Eğer üretim programa uygun olarak devam edebilirse, yeni modeller haziran ayının sonuna kadar bu aşamayı tamamlayacak. Ancak bildirildiğine göre, en az bir model programın yaklaşık üç hafta gerisinde kalıyor.

    Apple işleri yoluna koymak için her ne kadar elinden gelenin en iyisini yapsa da en az bir modelin beklenenden geç veya sınırlı sayıda üretimle satışa çıkması bekleniyor.

    iphone 14

    iPhone fiyatları zamlanabilir

    Sonbaharda iPhone 14 serisi piyasaya çıktığında iPhone fiyatlarının, dünya genelinde artabileceği belirtiliyor.

    Apple'ın, iPhone 14 modellerini önümüzdeki eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak şirketin yaşadığı sorunlar, tarihin en pahalı iPhone'larını karşımıza çıkarabilir.

    Eğer Apple için işler daha da kötüleşirse, mevcut modellerde de fiyat artışları yaşanabilir.


    İlginizi Çekebilir

    İsveç: Türkiye'ye silah satabiliriz
    Dünya

    İsveç: Türkiye'ye silah satabiliriz

    Kısmetse Olur'un gelin adayı Daniela'nın son hali
    Magazin

    Kısmetse Olur'un gelin adayı Daniela'nın son hali

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir