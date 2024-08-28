Bilgisayarlarda en çok kullanılan işletim sistemleri belli oldu Statcounter, PC ekosisteminde en çok kullanılan işletim sistemlerini içeren yeni bir araştırma yaptı.

Haber Merkezi

Pazar araştırma şirketi Statcounter, Temmuz 2024 itibarıyla dünyanın en popüler işletim sistemlerini açıkladı.

Beklendiği gibi, Windows işletim sistemi hala PC pazarında açık ara lider konumunda yer alıyor.

Microsoft'un sunduğu geniş uygulama ekosistemi, donanım uyumluluğu ve sürekli güncellemeler, Windows'un tercih edilmesindeki en önemli faktörler arasında sayılabilir.

Windows işletim sistemini sırasıyla macOS, Linux ve Chrome OS takip etti. İşletim sistemi bilinmeyen bilgisayarların oranı da oldukça yüksek.

EN ÇOK KULLANILAN İŞLETİM SİSTEMLERİ VE PAZAR PAYLARI

Windows - Yüzde 72,1

macOS - Yüzde 14,92

Bilinmeyen -Yüzde 7,13

Linux -Yüzde 4,44

Chrome OS - Yüzde 1,41

Apple cihazlarında kullanılan işletim sistemi macOS, premium segmentte güçlü bir varlık gösteriyor. Özellikle grafik tasarım, video düzenleme ve yazılım geliştirme gibi alanlarda çalışan profesyoneller tarafından tercih ediliyor. macOS'un kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek performansı da dikkat çekiyor.

Linux tabanlı işletim sistemleri ise son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti. Özellikle sunucu ortamlarında ve geliştirici toplulukları arasında popüler olan Linux, ücretsiz olması, özelleştirilebilirliği ve güvenliğiyle öne çıkıyor.

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