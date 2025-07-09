Bilim insanları araştırdı: Eriyen buzullar volkanik patlamalara yol açabilir

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, devam eden iklim değişikliği krizinin, gezegenimiz için beklenmedik ve tehlikeli bir sonucunun daha olabileceğini ortaya koydu.

Şili'de yürütülen çalışma, eriyen buzul ve buz örtülerinin, bir dizi şiddetli volkanik patlama olasılığını artırabileceğini gösteriyor.

ERİYEN BUZULLAR MAGMA BASINCINI SERBEST BIRAKIYOR

Araştırmaya göre, buzulların erimesi, altlarında bulunan magma odaları üzerindeki devasa basıncı ortadan kaldırıyor ve bu da patlamaları tetikliyor.

Kalın buz örtüsünün altında 100'den fazla volkanın bulunduğu Batı Antarktika'nın bu konuda özellikle savunmasız olduğu konusunda uyarılıyor.

GEZEGENİ HEM SOĞUTUP HEM ISITABİLEN KISIR DÖNGÜ

Volkanik patlamalar atmosfere yaydıkları parçacıklarla gezegeni geçici olarak soğutabilse de sürekli aktivite büyük miktarda sera gazı salarak küresel ısınmayı daha da artırabilir.

Bu durum, artan sıcaklıkların daha fazla buzul eriterek daha fazla patlamayı tetiklediği ve gezegeni ısıttığı tehlikeli bir geri bildirim döngüsü yaratabilir.