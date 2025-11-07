Bilim insanları aşırı sıcaklıklara dayanıklı piller geliştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilim insanları, enerji depolamada devrim yaratabilecek iki kritik zorluğun üstesinden geldi.

Yeni pil tasarımları, hem aşırı sıcaklık performansı hem de zorlu koşullar altında dayanıklılık sunuyor.

PENN STATE'TEN HER İKLİME UYGUN PİL

Penn State araştırmacıları, Joule dergisinde bulgularını yayınladıkları her iklime uygun bir pil (ACB) geliştirdi.

Bu pil, -50°C ile 75°C arasında istikrarlı performans sağlayarak mevcut lityum iyon pillerin çalışma aralığını önemli ölçüde genişletiyor.

Profesör Chao-Yang Wang liderliğindeki ekip, bu yeniliğin hantal harici termal yönetim sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını belirtti.

Çift stratejili tasarım, yüksek sıcaklık kararlılığı sağlayan malzemelerle birlikte, soğuk havalarda çalışmayı mümkün kılan 10 mikron kalınlığında ultra ince bir nikel folyo ısıtma elemanı içeriyor.

MEKSİKA EKİBİNDEN 'YOK EDİLEMEZ' ÇİNKO-HAVA PİLİ

Eş zamanlı olarak, Meksika İleri Malzeme Araştırmaları Merkezi'nden Noé Arjona liderliğindeki araştırmacılar, "yok edilemez" bir çinko-hava pili üretti.

Bu pil; delinme, yanma ve suya batırılma gibi lityum iyon pillerin patlamasına neden olabilecek koşullara maruz kaldıktan sonra bile işlevini sürdürüyor.

Ekip, lityum iyon yerine tekli nikel atomları, jel polimer elektrolitler ve çinko kullandı. Bu tasarım, yanıcı elektrolitlerle ilişkili güvenlik risklerini ortadan kaldırırken, lityum ve kobalttan daha bol malzemeler kullandığı için daha düşük maliyetler vaat ediyor.

Bu yenilikler, küresel pil talebinin 2030 yılına kadar 2.800 GWh'ye ulaşmasının öngörüldüğü bir dönemde geldi.

Özellikle yapay zekâ veri merkezleri ve gelişmiş ulaşım sistemleri, aşırı güvenilirlik ve sıcaklık toleransı gerektiren pil teknolojilerine olan ihtiyacı artırıyor.