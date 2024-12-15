Bilim insanları asteroit kuşağında gizli bir kuyruklu yıldız buldu

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Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında, asteroit gibi görünen ancak kuyruklu yıldız benzeri davranışlar sergileyen yeni bir gök cismi keşfedildi.

Bu "ana kuşak kuyruklu yıldızı", asteroit kuşağında bulunan 14. benzersiz nesne.

AKTİF ASTEROİTLER

Ana kuşak kuyruklu yıldızları, "aktif asteroitler" olarak adlandırılan daha geniş bir grubun parçası.

Bu nesneler, asteroitlere benzer yörüngelerde hareket etmelerine rağmen, kuyruklu yıldızlar gibi gaz çıkışı yaparak koma ve kuyruk oluşturuyorlar.

456P/PANSTARRS

Yeni keşfedilen ana kuşak kuyruklu yıldızı, 456P/PANSTARRS olarak adlandırılıyor. Bu isim, nesnenin bilinen 456. periyodik kuyruklu yıldız olduğu ve Pan-STARRS projesi tarafından keşfedildiği anlamına geliyor.

Pan-STARRS, Hawaii'deki iki gözlemevinden oluşan ve asteroitleri, kuyruklu yıldızları ve diğer geçici olayları tespit etmek için kullanılan bir sistem. 456P/PANSTARRS, 2021 yılında Pan-STARRS tarafından keşfedildi.

456P/PANSTARRS, Güneş'e yaklaştıkça ısınarak yüzeyindeki buzların gaza dönüşmesine ve dışarı fırlamasına neden oluyor. Bu da tıpkı bir kuyruklu yıldız gibi toz ve gazdan oluşan bir kuyruk oluşturuyor.

Şili'deki Gemini Güney teleskobu ile yapılan gözlemler, 456P/PANSTARRS'ın yaklaşık 1 kilometre çapında bir çekirdeğe sahip olduğunu gösterdi.

Ana kuşak kuyruklu yıldızlarının varlığı, asteroit kuşağında buzlu nesnelerin de bulunabileceğini gösteriyor. Bu nesneler, güneş sisteminin erken dönemlerine ait bilgiler sağlayabilir.

GELECEK ARAŞTIRMALAR

Bilim insanları, ana kuşak kuyruklu yıldızları hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu çalışmalar, güneş sisteminin oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayabilir.