Bilim insanları, bomba uzmanı robot çekirgeler üretti

ABD’li bilim insanları; TNT, DNT, RDX ve amonyum nitrat gibi patlayıcı maddelerin kokusunu 500 milisaniyede alabilen yarı robot çekirgeler oluşturdu.

Yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle artık hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başlayan robotlar, birçok sektörde işleri kolaylaştırıyor. Ancak ABD'li bilim insanları, bu teknolojiyi çekirgeler ile birleştirerek bambaşka bir alan yarattı.

Bilim insanları, gelecekte ABD İç Güvenliği Bakanlığı tarafından bomba aramaya çalışmalarında kullanılabilecek patlayıcı buharları koklayabilen yarı robot çekirge oluşturdu.

PATLAYICI KOKULARI TANITILDI

Ekip, çekirgelarin beynindeki koku faaliyettlerinin gerçekleştiği anten lobuna çeşitli elektrotlar yerleştirdi. Böceklerin beyinlerindeki sinyallerde; TNT, DNT, RDX, PETN ve amonyum nitrat gibi bir dizi patlayıcı buharının kokusunu başarıyla alabildiği görüldü.

Patlayıcı kokusuna maruz kalan çekirgelerin beyin aktivitesi, 500 milisaniye içinde ayırt edilebilir bir kokuya özgü modele dönüştü.





Biyomedikal mühendisliği profesörü Barani Raman, "Çekirgelerin, patlayıcıların kokusunu veya yerini saptayabileceklerini bilmiyorduk, çünkü çekirgelerin davranışları ile ilgili yeterince araştırma yok. Ancak nöronların TNT, DNT'ye ve diğer patlayıcı kimyasal buharlara farklı tepki verdiğini açıkça görebilmek çok şaşırtıcıydı.” ifadelerini kullandı.