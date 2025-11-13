Bilim insanları canlı bitkilerde ilk kez nadir toprak elementleri keşfetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli araştırmacıların öncülüğünde yürütülen çalışmada, bir eğrelti otu türünde, nanometre ölçeğinde nadir toprak fosfat minerali olan monazit tespit edildi.

Bu keşif, canlı bir bitki içerisinde bu tür değerli materyallerin doğal olarak bulunduğuna dair ilk kanıt olma özelliği taşıyor.

İLK KEZ MİNERALE DÖNÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar, bu buluşun nadir toprak elementlerinin bir "hiperakümülatör" bitki içinde mineral faza kristalleşmesinin bilinen en eski örneği olduğunu vurguladı.

Hiperakümülatörler, çevrelerinden yüksek konsantrasyonlarda metal emebilen ve bunu bünyesinde tolere edebilen bitkiler olarak tanımlanıyor.

ÇEVRE DOSTU MADENCİLİK İÇİN YENİ YÖNTEM

Environmental Science & Technology dergisinde yayınlanan çalışma, bitkileri kullanarak topraktan metal çıkarmayı hedefleyen "fitomining" yönteminin uygulanabilirliğini destekliyor.

Çin Bilimler Akademisi ve Virginia Tech Üniversitesi iş birliğiyle yapılan bu araştırma, sürdürülebilir kaynak geliştirme konusunda işlevsel materyallerin doğrudan geri kazanımı için yeni kapılar aralıyor.