Bilim insanları: Dünya'nın enerji dengesizliği artıyor

NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) bilim insanları, son 15 yılda Dünya'daki enerji dengesizliğinin yaklaşık iki kat arttığını açıkladı.

İklim değişikliğinin neden olduğu küresel ısınmayla birlikte, buzullar eriyor ve dünyanın sıcaklığı her geçen yıl artıyor.

Uzmanlar, Dünya'nın felakete doğru sürüklendiği uyarılarında bulunurken, yeni bir çalışma durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

ENERJİ DENGESİZLİĞİ İKİ KAT ARTTI

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) bilim insanları, yeni bir çalışmada Dünya'nın "enerji dengesizliğinin 2005'ten 2019'a yaklaşık iki katına çıktığını" bildirdi. Uzmanlar, söz konusu artış miktarını "endişe verici" olarak yorumladı.

DÜNYA DAHA ÇOK RADYASYON HAPSEDİYOR

Enerji dengesizliği, Güneş'in ışıma enerjisinin ne kadarının Dünya'nın atmosferi ve yüzeyi tarafından emildiği ile termal kızılötesi radyasyonun uzaya geri döndüğü miktarın arasındaki farkı ifade ediyor.

Dünya'nın sistemine ne kadar enerjinin girip çıktığını belirlemek için, uydu sensörlerinden ve okyanus yüzeyinden gelen verileri inceleyen araştırmacılar, Dünya'dan gelen ve çıkan enerji arasında bir dengesizlik olduğunu tespit etti.

Kısacası, Dünya'ya gelen radyasyonlar emildikten sonra uzaya daha az radyasyon salınıyor.

NASA, bu durumun sonucunda Dünya'nın daha fazla enerji kazanarak ısındığını söylüyor.

Ayrıca enerji dengesizliğinden kaynaklanan fazla enerjinin yaklaşık yüzde 90'ı okyanuslarda toplanıyor.

Diğer taraftan, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarındaki artışlar, ısıyı Dünya atmosferinde tutarak uzaya taşınacak olan radyasyonu hapsediyor.

Ardından meydana gelen ısınma, buzulların erimesi gibi büyük çevre olaylarına neden oluyor. NASA, ayrıca su buharındaki artışın ve bulutlardaki değişikliklerin bu ısınmayı daha da kötüleştirebileceğini söylüyor.

Bilim insanları, genel olarak ısı alım hızı yavaşlamadıkça, iklimde daha büyük ve daha hızlı değişimlerin görüleceği uyarısında bulunuyor.

DÜNYA'NIN SONU GELİYOR

Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın sonu yavaş yavaş gelmeye başlıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini açıklayarak, bu tehlikeyi bir kez daha doğrulamıştı.

WMO'dan yapılan açıklamada, 2020 yılında dünyanın 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadığı belirtilmişti.