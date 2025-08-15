Bilim insanları duyurdu: Saçtan diş macunu üretilecek

İngiltere'deki King's College London’daki araştırmacılar, saç, deri ve yünde bulunan keratin proteininin diş minesini onarabileceğini ortaya koydu.

Çalışmada, keratinin tükürükteki minerallerle etkileşime girerek diş minesine benzer koruyucu bir tabaka oluşturduğu belirlendi.

ÇÜRÜKLERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Bilim insanları kalsiyum ve fosfat iyonlarını toplayan bu yapının, çürüklere karşı koruma sağladığını belirtiyor.

"Gelişmiş Tıp Materyalleri" dergisinde yayımlanan çalışmada diş macununu yünden üreten araştırmacılar, keratinli diş macununu saç ve deri gibi maddelerden geri dönüştürülerek de üretebileceklerini vurguluyor..

KİMYASALLARIN YERİNİ ALABİLİR

Keratin içeren diş macunları üzerinde deneyler devam ederken, geri dönüştürülmüş keratinin diş macunlarında kullanılan kimyasalların yerini de alabileceği ifade ediliyor.

Kemik ve saçın aksine diş minesi yenilenmiyor.

Bu nedene doktorlar diş minesi bir kez kaybedildiğinde sonsuza kadar yok olduğuna dikkat çekiyor.