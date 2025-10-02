Bilim insanları ilk kez deri hücrelerinden insan embriyosu üretti

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'ndeki bilim insanları, tıp alanında çığır açan bir gelişmeye imza atarak, deri hücrelerinden elde edilen DNA'yı kullanarak erken evre insan embriyosu oluşturdu.

"Mitomeiosis" adı verilen bu devrim niteliğindeki teknik, işlenmiş DNA'nın spermle döllenmesini içeriyor.

POTANSİYELİ BÜYÜK AMA HENÜZ MÜKEMMEL DEĞİL

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmada, bu teknik kullanılarak 82 işlevsel yumurta üretildiği ve bazılarının döllenme sonrası erken evre embriyolara dönüştüğü gösterildi. Ancak, oluşturulan embriyoların hiçbiri altı günlük evreyi geçemedi.

Yöntemin işlem sırasında kromozomları rastgele atması nedeniyle başarı oranının yaklaşık yüzde 9 gibi düşük bir seviyede olduğu ve henüz mükemmel olmadığı da belirtiliyor.

KISIRLIĞA UMUT OLABİLİR

Kusurlarına rağmen bu teknik, vücut dışında sperm ve yumurta üretimi (in vitro gametogenez) konusunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Gelecekte, yaş veya kanser tedavisi nedeniyle kısırlık yaşayan kişiler için bir çözüm olabilir.