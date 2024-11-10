Bilim insanları, kanser hücrelerini öldüren yeni bir yöntem keşfetti

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Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kanser tedavisinde çığır açabilecek yeni bir yöntem keşfetti.

Bu yöntem, kanser hücrelerindeki belirli proteinleri hedef alarak, hücrelerin doğal ölüm süreci olan apoptozu tetikliyor.

Kanser, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucu ortaya çıkar. Onkogenler adı verilen genler, mutasyona uğradıklarında kansere neden olabilirler. Bu genler, hücre çoğalması ve apoptozdan kaçınma ile ilişkili proteinleri kodlarlar.

Stanford ekibi, diffüz büyük hücreli B hücreli lenfoma ile ilişkili olan BCL6 adlı bir onkogen proteinini hedef aldı.

Mutasyona uğramış BCL6, apoptozu destekleyen genleri baskılayarak kanser hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden olur.

"MOLEKÜLER YAPIŞTIRICI" GELİŞTİRİLDİ

Araştırmacılar, BCL6 proteinini CDK9 adlı başka bir proteine bağlayan bir tür "moleküler yapıştırıcı" geliştirdi.

Bu bağlanma, apoptozla ilişkili genleri aktive ederek kanser hücrelerinin kendi kendini yok etmesini sağlıyor.

Laboratuvar testlerinde, bu teknik lenfoma hücrelerini öldürmede oldukça etkili oldu. Ayrıca, sağlıklı hücreleri etkilemediği için yan etkileri de minimal düzeyde.

Bu çalışma, kanser tedavisinde yeni bir yaklaşım sunuyor. Geleneksel kanser tedavileri, sağlıklı hücrelere de zarar verebilirken, bu yeni teknik sadece kanser hücrelerini hedef alıyor.

Araştırmacılar, bu yöntemi diğer kanser türleri için de geliştirmeyi planlıyor. Eğer başarılı olurlarsa, kanser tedavisinde yan etkileri azaltan ve daha etkili tedaviler mümkün olabilir.