TBMM'nin sosyal medya düzenlemesiyle ilgili merak edilenler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan yeni düzenleme, sosyal medya ve dijital platformlara yönelik kapsamlı değişiklikler içeriyor. Özellikle çocukların dijital ortamda korunmasını hedefleyen kanunla, sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına önemli sorumluluklar getiriliyor.

15 YAŞ ALTINA "KONTROLLÜ KULLANIM" MODELİ

Yeni düzenlemeye göre 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya tamamen yasaklanmıyor ancak “güvenli dijital alan” yaklaşımı benimsenecek. Yaş doğrulama sistemleriyle çocukların gelişimlerine uygun olmayan içeriklere erişimi sınırlandırılacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış kullanıcılara doğrudan hizmet sunamayacak. 15 yaş üzeri çocuklar için ise ayrıştırılmış, yaşa uygun içerik ve hizmetler devreye alınacak.

EBEVEYN KONTROLÜ ZORUNLU HALE GELİYOR

Düzenleme kapsamında sosyal medya platformları, ebeveynlerin çocuklarının dijital kullanımını denetleyebileceği araçlar sunmakla yükümlü olacak.

Bu araçlar;

Hesap ayarlarının yönetimi

Harcama ve aboneliklerin ebeveyn onayına bağlanması

Kullanım süresinin izlenmesi ve sınırlandırılması

gibi mekanizmaları içerecek. Ayrıca platformların aldatıcı reklamlara karşı önlem alması da zorunlu tutulacak.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE AĞIR YAPTIRIMLAR

Türkiye’den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, mahkeme veya idari kararları en geç bir saat içinde uygulamak zorunda olacak.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda:

Reklam yasağı uygulanabilecek

Yeni sözleşme yapılması ve para transferi engellenecek

Devam eden ihlallerde bant daraltma yaptırımı gündeme gelecek

Bu yaptırımların uygulanmasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aktif rol oynayacak.

OYUN PLATFORMLARINA TEMSİLCİ ŞARTI

Yeni yasa, oyun platformlarını da kapsıyor. Türkiye’den günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda olacak.

Ayrıca platformlar:

Oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirecek

Uygun olmayan içerikleri kaldıracak

Ebeveyn kontrol sistemleri oluşturacak

KURTALLARA UYMAYANLARA MİLYONLUK CEZALAR

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformlarına kademeli para cezaları uygulanacak. İlk aşamada 1 milyon TL’den başlayıp 30 milyon TL’ye kadar çıkabilen cezalar söz konusu olacak.

İhlalin devam etmesi halinde ise platformların internet bant genişliği daraltılabilecek.

YÜRÜRLÜK İÇİN 6 AY SÜRE

Düzenlemenin bazı kritik hükümleri, yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında sosyal medya şirketleri ve oyun platformlarının yeni kurallara uyum sağlaması bekleniyor.