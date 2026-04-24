Çanakkale’de 'elektronik harb'in ilk izleri: Jamming taktikleriyle düşman haberleşmesi bozuldu

Çanakkale Kara Savaşları sırasında yalnızca cephede değil, haberleşme alanında da dikkat çekici bir mücadele yaşandı. Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Goncusuyu Telsiz İstasyonu’nda görev yapan Osmanlı personelinin, düşman iletişimini bozarak elektronik harp tarihine geçen bir yöntemi kullandığı belirtiliyor.

GONCASUYU'NDA KRİTİK MÜDAHALE

Goncusuyu Telsiz İstasyonu üzerinden yürütülen faaliyetlerde, İtilaf Devletleri donanmasının telsiz ve Mors haberleşmesine müdahale edildi. Osmanlı tarafı, düşman sinyallerine sızarak yönlendirme mesajlarını bozdu ve yanlış koordinatlar iletilmesine neden oldu.

UÇAK-GEMİ İLETİŞİMİ HEDEF ALINDI

Savaş sırasında İtilaf donanması, topçu atışlarını yönlendirmek için uçaklardan gemilere tek yönlü telsiz iletişimi sağlıyordu. Uçaklardan gönderilen bu mesajlar, gemiler tarafından alınarak atış düzeltmeleri yapılıyordu.

Ancak Osmanlı birlikleri, bu iletişim hattına girerek sahte yön bilgileri iletti ve atışların isabet oranını düşürdü.

"DÜNYA HARP TARİHİNİN İLK ÖRNEKLERİNDEN"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Barış Borlat, bu müdahalenin modern elektronik harp tekniklerinin öncülü sayılabileceğini ifade etti. Borlat, olayın, dünya harp tarihinde “jamming” olarak bilinen karıştırma yönteminin ilk örneklerinden biri olduğuna dikkat çekti.

HMS QUEEN ELIZABETH ANILARINDA YER ALDI

İngiliz donanmasına ait HMS Queen Elizabeth gemisinin komutanının hatıralarında da bu olayın yer aldığı aktarılıyor.

Komutanın anlatımına göre, uçakların iniş yapmasına rağmen gemilere hâlâ yön bilgisi iletilmesi dikkat çekti. Yapılan incelemede, Osmanlı tarafının telsiz frekanslarına sızarak iletişimi bozduğu anlaşıldı.

SAVAŞTA "HİLE" VE YARATICILIK

Uzmanlar, Çanakkale’de güç dengesi nedeniyle Osmanlı tarafının sahte siperler, yanıltıcı bataryalar ve haberleşme müdahaleleri gibi farklı taktiklere başvurduğunu belirtiyor.

Bu yöntemler arasında yer alan telsiz karıştırma, sadece dönemin savaşını değil, gelecekteki elektronik harp doktrinlerini de etkileyen önemli bir örnek olarak öne çıkıyor.

Çanakkale Savaşları, yalnızca askeri direnişin değil, aynı zamanda teknik ve stratejik yeniliklerin de sahnesi oldu. Goncusuyu’nda gerçekleştirilen bu müdahale, savaşın görünmeyen ancak kritik cephelerinden biri olarak tarihteki yerini koruyor.