Bilim insanları: Mars vebası ile yeni bir pandemi yaşanabilir

Bilim insanları: Mars vebası ile yeni bir pandemi yaşanabilir

Bilim insanları, Mars’tan alınan taş ve toprak örneklerinin Dünya’ya getirilmesinin yeni bir pandemi riski taşıyabileceğini söylüyor.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, aynı zamanda yüzeyden örnek toplayacak.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars’taki kaya ve topraklardan alınan örnekleri Dünya'ya getirmek ve incelemek için birlikte çalışıyor.

NASA ve ESA, ayrıca Perseverance gezgini tarafından toplanan örnekleri almak için 2026'da kızıl gezegene bir kara aracı fırlatmayı planlıyor.

Bu nedenle, potansiyel olarak mikroorganizmaların yaşamış olabileceği Mars örnekleri, önümüzdeki yıllarda Dünya'ya ulaşacak.

BİLİM İNSANLARI TEMKİNLİ

Mars'ın bozulmamış örneklerini Dünya'ya geri döndürmek, bilim insanlarının en büyük hayallarinden biri.

Ancak, Mars’tan alınan örneklerin Dünya için oldukça büyük riskler taşıdığını iddia eden bir grup bilim insanı tarafından kurulan Uluslararası Mars Numune Dönüşüne Karşı Komite’de (ICAMSR) yer alan Dr. Gilbert Levin, bu konuda pek hevesli değil.

MARS VEBASI RİSKİ VAR

NASA'nın 1975'ten 1983'e kadar süren Viking programında mühendis olarak çalışan Levin, kızıl gezegeden yer alan mikroorganizmaların, Dünya’nın savunmasız olduğu yıkıcı bir Mars vebası pandemisine neden olabileceğini öne sürdü.

Levin, "Numuneler güvenli kaplar içinde Dünya'ya getirilse bile, mikroorganizmalardan bir kısmının kabın açılacağı laboratuvardan kaçma ihtimali var." dedi .

Öte yandan, ICAMSR Direktörü Barry DiGregorio, Mars’tan toplanan örnekleri Dünya'ya getirmenin riskli olduğunu ve bu örneklerin Ay yörüngesinde kurulması planlanan uzay istasyonunda incelenebileceğini belirtti.

Ancak, yalnızca Dünya üzerindeki laboratuvarlar Mars'ın jeolojisi ve tarihi hakkında inceleme yapmak ve gerekli tüm testleri yürütmek için gelişmiş ekipmana sahip.

Bununla birlikte Avrupa Uzay Ajansı, Mars'tan toplanan örnekleri Dünya'ya getirmenin şu an için acil bir gereksinim olmadığını söylüyor.