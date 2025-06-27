Bilim insanları, sıfırdan insan DNA'sı üretmek istiyor

Bilim dünyasında çığır açan bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük tıbbi yardım kuruluşlarından biri olan Wellcome Trust tarafından finanse edilen Sentetik İnsan Genomu Projesi, insan yaşamının yapı taşlarını sıfırdan üretmek üzere çalışmalara başladı.

HEDEF: HASTALIĞA DİRENÇLİ HÜCRELER VE ORGAN ONARIMI

Bu proje, insan DNA'sını önceki İnsan Genomu Projesi'nden bir adım daha ileri giderek, DNA'yı molekül molekül inşa etmeyi amaçlıyor.

Nihai hedef, karaciğer, kalp ve hatta bağışıklık sistemi gibi organların onarımı için kullanılabilecek, hastalıklara karşı dirençli hücreler geliştirmek.

Projenin kilit isimlerinden Dr. Julian Sale, bunu "biyolojideki bir sonraki dev sıçrama" olarak nitelendirdi.

Araştırmanın, insanların yaşlandıkça hayat kalitesini iyileştiren ve hastalıkları azaltan yeni terapilere yol açabileceği belirtiliyor.

Bu çığır açan projenin potansiyel faydalarına rağmen, "tasarımcı bebekler" yaratılabileceği veya teknolojinin kötüye kullanılabileceği yönündeki etik endişeler de bulunuyor.

Proje yöneticileri ise çalışmaların yalnızca test tüplerinde ve laboratuvar kaplarında yürütüleceğinin ve sentetik bir yaşam yaratma girişimi olmayacağının altını çiziyor.

Fonu onaylayan Dr. Tom Collins, bu teknolojinin bir gün mutlaka geliştirileceğini, bu yüzden bunu şimdi sorumlu bir şekilde yapmanın ve etik soruları önceden ele almanın daha doğru olduğunu belirtti.