Bilim insanlarına göre bazı gezegenler elmastan oluşuyor

Bilim insanlarına göre bazı gezegenler elmastan oluşuyor

Hubble, Kepler ve TESS gibi uzay teleskoplarını kullanan bilim insanları, bazı gezegenlerin elmas açısından oldukça zengin olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, yıllardır Hubble, Kepler ve TESS gibi uzay teleskoplarını kullanarak diğer gezegenlerden veriler topluyor.

Söz konusu teleskoplar; incelenen gezegenlerin atmosferi, yüzeyinde hangi maddelerin bulunduğu ve yaşanılabilir olup olmadığı gibi bilgiler sunabiliyor.

Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre, Arizona Eyalet Üniversitesi ve Şikago Üniversitesi’nden bilim insanları, karbon açısından zengin bazı ötegezegenlerin uygun şartlar altında elmas ve silikadan (Dünya'daki kumun büyük bir kısmını oluşturan silisyum dioksit) oluşabileceğini ortaya koydu.

ELMAS GEZEGENLER NASIL OLUŞUYOR?

Bildiğiniz gibi yıldızlar ve yörüngesindeki gezegenler, bir gaz bulutundan meydana geliyor. Bu nedenle gezegenlerdeki bileşenlerin büyük bir kısmı, gaz bulutuyla benzerlik gösteriyor.

Düşük karbon-oksijen oranına sahip yıldızlar, çoğunlukla silikat ve oksit içeren ve çok küçük miktarda elmas barındıran Dünya benzeri gezegenler ortaya çıkarıyor.

Ancak Güneş’ten daha yüksek karbon-oksijen oranına sahip yıldızların etrafında dolaşan ötegezegenler, karbon açısından daha zengin oluyor.

Araştırma ekibinin hipotezine göre, karbonca zengin ötegezegenler, evrende bolca bulunan suya da sahip oldukları durumda, elmas ve silikat oluşturarak elmas açısından zengin bir bileşim ortaya çıkarabilir.





Bilim insanları, bu hipotezin doğruluğunu kanıtlamak için bazı deneyler yapmak zorunda kaldı.

Öncelikle silisyum karbürü suya daldıran ve bu örnekleri elmaslar arasında sıkıştırarak çok yüksek basınçlara ulaştıran ekip, ardından lazer yardımıyla numuneyi ısıttı ve yüksek basınç ve sıcaklık altındaki numunelerin X-ışını ölçümlerini gerçekleştirdi.

Bunun sonucunda araştırmacıların öngördüğü gibi silikon karbür suyla tepkimeye girerek elmas ve silikaya dönüştü.

Ancak yeni çalışmanın odaklandığı karbonca zengin gezegenler, yaşamı destekleyecek özellikler barındırmıyor.