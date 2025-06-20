Bilim insanlarından küresel ısınma uyarısı: Sadece 2 yıl kaldı

İklim bilimcileri, dünyanın küresel ısınmayı Paris Anlaşması'nda belirlenen kritik eşik olan 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için zamanının tükenmekte olduğu konusunda ciddi bir uyarı yayınladı.

Bu hedefe ulaşma şansını korumak için gereken karbon bütçesinin sadece iki yıl içinde tükeneceği belirtiliyor.

İKİ YILLIK KARBON BÜTÇESİ KALDI

Karbon bütçesi, belirli bir sıcaklık hedefini aşmamak için insanlığın atmosfere salabileceği maksimum karbondioksit miktarını ifade ediyor.

Önde gelen iklim bilimcilerine göre, 1,5°C hedefinin altında kalma şansının yüzde 66 olması için, 2025'ten itibaren emisyonların 80 milyar ton CO2 ile sınırlandırılması gerekiyor.

Ancak 2024'te küresel emisyonların yeni bir rekor seviyeye ulaşmasıyla, bu bütçenin mevcut hızla sadece iki yıl içinde tükeneceği hesaplanıyor. Bu durum, tehlikeli ve geri döndürülemez iklim etkileri riskini keskin bir şekilde artırıyor.

2,7 DERECELİK FELAKET SENARYOSU

Bilim insanları, mevcut politikalar ve emisyon oranlarıyla dünyanın, "felaket boyutunda" olarak nitelendirilen 2,7°C'lik bir küresel ısınmaya doğru ilerlediğini belirtiyor.

1,5°C hedefine ulaşmak için küresel emisyonların birkaç yıl içinde hızla sıfıra doğru düşmesi gerekiyor ki bu son derece düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Imperial College London'dan Prof. Joeri Rogelj, bu nedenle kasım ayında yapılacak BM Cop30 iklim zirvesinde ülkelerin çok daha ciddi ve somut emisyon kesintileri taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.