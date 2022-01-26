Bilim insanlarının Mars'ta su bulma hayali suya düştü

Bilim insanlarının daha önce Mars yüzeyinin altında sıvı halde tespit ettiği su, büyük ihtimalle bir yanılsama.

Son dönemlerde ABD ve Çin gibi ülkeler, Mars'ı daha yakından gözlemlemek için araç gönderiyor. Bu çalışmaların amacı ise çok fazla sır barındıran kızıl gezege hakkında bilinmeyenleri tespit etmek.

Güneş sisteminin kızıl gezegeni olarak adlandırılan Mars'ta halen su bulunduğu görüşü yaygın. Yaklaşık 1 milyar yıl önce sıcak ve nemli olan gezegen, bugün yaşama elverişli değil.

Gök bilimciler 2018'de gezegenin güney kutbunda parlak radar yansımaları gözlemlemişti. O dönemde bu yansımaların yüzey altındaki sıvı suya işaret ettiği düşünülmüştü.

"SU DEĞİL KAYA"

ABD'deki Teksas Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bu radar yansımalarının muhtemelen bir "serap" olduğunu ortaya koydu.

Araştırma ekibi, gözlemlenen yansımaların aslında buzun altında gömülü, volkanik kayalar olduğunu savunuyor.

Ekip, su olduğu düşünülen yansımaların oluştuğu noktaların volkanik ovaların konumlarıyla eşleştiğini fark etti. Bu da demir açısından zengin lav akıntılarının su zannedilebilecek, benzer yansımalara sahip kayaçlar oluşturduğu anlamına gelebilir.

Araştırmanın bulguları hayal kırıklığı yaratmış gibi görünse de aslında bilim insanları hala Mars'taki suyun varlığından umutlu.