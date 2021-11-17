Euro
11.7143
0.29%
Dolar
10.3578
0.4%
Altın
621.09
1.2%
Borsa
1.685
-0.04%
Bitcoin
626.635
0.02%
BTXN Coin
21.46
1.65%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Bill Gates, ilk nükleer santralini kurmaya hazırlanıyor

    Santral için kömür üretim üssü konumundaki eyalet, Gates'in tercih ettiği nokta oldu. İnşaatın 2024'te başlaması planlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bill Gates, ilk nükleer santralini kurmaya hazırlanıyor

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ilk nükleer santrali inşa etmek için harekete geçti.

    Gates'in nükleer reaktör tasarım ve geliştirme mühendisliği şirketi Terrapower tarafından inşa edilecek santral için ABD'de kömür madenciliğinin üssü konumundaki Wyoming eyaleti seçildi.

    GATES'TEN NÜKLEER SANTRAL HAMLESİ

    Eyalete bağlı Kemmerer şehrinde yapılacak santral, 2025'te kapanması planlanan kömürle çalışan santralin yerini alacak.

    GÜVENİLİR ELEKTRİK ÜRETİMİ SAĞLAYACAK

    TerraPower CEO'su Chris Levesque, "Yenilikçi teknolojimiz, enerji sistemimizi değiştirirken ve Wyoming'de yeni, ücretli işler oluştururken, güvenilir elektrik üretiminin devam etmesini sağlamaya yardımcı olacak." dedi.

    Projenin arkasındaki firma, Gates tarafından yaklaşık 15 yıl önce kuruldu ve inşaata 2024'te başlamayı planlıyor.

    Bill Gates, ilk nükleer santralini kurmaya hazırlanıyor #1

    'İKLİM DOSTU' ENERJİ ÜRETİMİ YAPILACAK

    Nükleer santral projesi, inşaat sırasında 2 bin kişiye ve faaliyete geçtiğinde 250 kişiye istihdam sağlayacak.

    Guardian'ın haberine göre, 345 megavatlık santral sayesinde yaklaşık 250 bine ulaştırılmak üzere "iklim dostu" enerji üretilmesi hedefleniyor.

    TerraPower'ın söz konusu açıklaması, dünya liderlerinin Glasgow'daki COP26 İklim Zirvesi'nde bir araya gelmesinden günler sonra yapıldı.

    Bill Gates, ilk nükleer santralini kurmaya hazırlanıyor #2

    DEVLET DESTEKLİ PROJE 2028'DE AÇILACAK

    4 milyar dolarlık yüksek teknolojili santral için Washington yönetiminden yaklaşık 1.9 milyar dolarlık teşvik alınacak.

    Tesisin, Kongre tarafından zorunlu kılınan zaman çizelgesi olan 2028'de açılması planlanıyor.

    Bill Gates, ilk nükleer santralini kurmaya hazırlanıyor #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir