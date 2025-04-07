Bir zamanlar Dünya'yı tehdit ediyordu: Dev asteroid Ay'a yaklaşıyor

Haber Merkezi

Dünya, bir zamanlar büyük bir tehlike atlattı. 2024 YR4 adındaki devasa asteroid, başlangıçta gezegenimize çarpma riski taşıyordu. Ancak, yapılan ek gözlemler sonucunda bu tehdidin ortadan kalktığı açıklandı.

Ne var ki, JWST'den gelen yeni veriler, asteroidin rotasının değiştiğini ve artık Ay'a çarpma olasılığının arttığını ortaya koydu.

ASTEROİDİN BOYUTU VE İLK TESPİTİ

Bir futbol sahası büyüklüğündeki 2024 YR4 asteroidi, ilk olarak Aralık 2024'te tespit edildi. NASA'nın Dünya Yakınındaki Nesneleri Araştırma Merkezi, başlangıçta 2032 yılı için Dünya'ya çarpma riskini yüzde 3 olarak tahmin etmişti. Ancak, daha sonra yapılan hesaplamalarla bu risk yüzde 0,28'e düşürüldü.

GEZEGEN SAVUNMA TOPLULUĞU HAREKETE GEÇTİ

2024 YR4'ün potansiyel tehdidi üzerine, Dünya'nın gezegen savunma topluluğu harekete geçti.

Ancak, kısa süre sonra yapılan ek gözlemler, asteroidin gezegenimize çarpmayacağını doğruladı. Bununla birlikte, NASA'nın son açıklamasına göre, asteroidin Ay'a çarpma ihtimali yüzde 3,8 olarak tahmin ediliyor.

JWST, 2024 YR4 asteroidini, Mayıs 2025'te bir kez daha gözlemleyecek. Bu gözlemler, asteroidin rotası ve Ay'a çarpma olasılığı hakkında daha kesin bilgiler sağlayacak.