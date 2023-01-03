Birçok Avrupa ülkesi, yeni yıla rekor sıcaklıklarla girdi

Yeni uydu görüntüsü, İsviçre'nin Altdorf kasabasını çevreleyen kar eksikliğini gösteriyor. Ayrıca uzmanlar, bölgedeki sıcaklık rekorunun 1 Ocak'ta kırıldığını söylüyor.

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle buzulların hızla erimesine neden oluyor.

Yeni uydu görüntüleri, Avrupa'daki kış kayak sezonunun yoğun olduğu dönemde sıcak hava dalgasının etkisini ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği'nin Kopernik Programı tarafından yayınlanan bir görüntü, kayak merkezlerine yakın olan İsviçre'nin Altdorf kasabasının çevresinde belirgin bir kar eksikliği olduğunu gösteriyor.

1864'teki sıcaklık rekoru kırıldı

Altdorf'ta sıcaklık, yeni yılın ilk gününde 19.2 santigrat dereceye ulaştı ve gece boyunca 16.1 santigrat derecenin altına düşmeyerek 1864'teki sıcaklık rekorunu kırdı.

Yeni uydu görüntüsü, Copernicus Programını oluşturan Dünya gözlem uydularından biri olan Sentinel 2 tarafından çekildi.

Programa göre 2023, Avrupa'yı etkileyen 'tarihi bir sıcak hava dalgası' ile başladı ve birçok ülke, potansiyel olarak insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle 1 Ocak'ta kaydedilen en yüksek sıcaklığı gözlemledi.

Copernicus web sitesinde, "Yüzlerce sıcaklık rekoru kırıldı ve kıtadaki çok sayıda şehirde yaz benzeri sıcaklıklar hüküm sürdü." diyor.

Yıl başında rekor sıcaklıklar görüldü

Meteorologlara göre; Danimarka, Hollanda, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkeleri, ocak ayının sıcaklık rekorunu 1 Ocak 2023'te kırdı.

Danimarka'da Abed 12.6 dereceye ulaşırken, Polonya'da Korbielow 19 dereceye ve Çek Cumhuriyeti'nde Javornik 19.6 dereceye kadar çıktı.

İspanya'daki Bilbao da 1 Ocak'ta 25,1°C'ye (77,2°F) ulaşarak şimdiye kadarki en sıcak Ocak gününü yaşadı.

Araştırmacıları şaşırtan veriler

İngiliz meteorolog Scott Duncan, "Şu anda Avrupa'daki sıcaklığın yoğunluğunu ve boyutunu anlamak zor. Avrupa'daki birçok ülke için kaydedilen en sıcak ocak gününü az önce gözlemledik. Modern kayıtlarda gerçekten emsalsiz." ifadelerini kullandı.

2023 için ortalama küresel sıcaklığın, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının 1,2 santigrat derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.