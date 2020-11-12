Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Mars uydusu, 9 Şubat'ta gezegene inecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Umut" isimli Mars uydusunun, 9 Şubat'ta kızıl gezegene ulaşacağı bilgisi paylaşıldı.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, geçtiğimiz temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmuştu.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracını 19 Temmuz'da Japonya'dan fırlatmıştı.

9 ŞUBAT'TA MARS'A İNECEK

BAE'nin "Umut" isimli Mars uydusu yaklaşık 4 aydır Mars yolunda ve herhangi bir sorun bildirilmedi. Eğer her şey yolunda giderce, araç 9 Şubat 2021'de kızıl gezegenin atmosferine giriş yapacak.

"UMUT" UYDUSU NELER YAPACAK?

BAE'ye yaklaşık 200 milyon dolara mal olan "Umut" uydusu, Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde inceleyerek, hava durumu ve iklim değişikliklerini takip edecek.

Umut görevinin, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacağı ve gezegenin iklimsel evrimine ışık tutabileceği belirtiliyor.

Umut uydusunda yer alan yüksek çözünürlüklü kameralar, atmosferden Mars yüzeyini fotoğraflayacak ve su buzlarını arayacak. Ayrıca araç, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını da analiz edecek.





Uzaya ilk astronotunu 2019 yılında yollayan BAE, Dubai'de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117 yılında ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedefliyor.

BAE, görev tamamlandığında Mars'a araç gönderen ilk Arap ülkesi olacak.

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