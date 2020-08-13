Biyometrik verileri toplayan Instagram'a dava

100 milyon kullanıcının biyometrik verilerini izinsiz bir şekilde topladığı ve bu verilerden para kazandığı iddiasıyla Instagram'a dava açıldı.

Son zamanlarda sosyal medya uygulamalarının karıştığı gizlilik ihlallerine bir yenisi daha eklendi.

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulamalarından Instagram, yaklaşık 100 milyon kullanıcının biyometrik verilerini topladığı iddiasıyla mahkemeye verildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan davada Instagram, ayrıca bu verilerden para kazanmakla da suçlanıyor.





MİLYONLARCA DOLAR CEZA ÖDEYEBİLİR

Eğer Instagram'ın bu ihlalli Illinois eyaletinin gizlilik yasalarına aykırı görülürse, şirket veri ihlali yaptığı kullanıcı başına bin dolar ceza ödeyebilir.

Instagram ya da Facebook yetkililerinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, şirketin verileri nasıl ele geçirdiği şimdilik bir sır olarak kaldı.