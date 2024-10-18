Boston Dynamics ve Toyota, robotlara öğrenmeyi öğretiyor

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Günümüzde insansı robot donanımı oldukça gelişmiş durumda. Boston Dynamics'in on yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Atlas robotu, inanılmaz derecede atletik ve yetenekli.

Tesla, Figure, Agility, Sanctuary, Fourier gibi şirketler de kendi insansı robotlarını geliştirerek bu alanda rekabeti kızıştırıyor. Bu robotlar, fiziksel olarak birçok görevi yerine getirebilecek kapasiteye sahip.

Asıl zorluk ise yazılım tarafında. Bir robota yeni bir davranış öğretmek için hala bir kodlama ekibine ihtiyaç duyuluyor.

Ancak dünyayı algılayabilen ve onunla etkileşime girebilen genel amaçlı bir insansı robot geliştirmek için daha fazlası gerekiyor.

YAPAY ZEKA DEVREYE GİRİYOR

Çözüm, tıpkı birçok alanda olduğu gibi yapay zeka (AI). Ancak AI'nın eğitilmesi için büyük miktarda veriye ihtiyaç var.

ChatGPT, Grok, Llama ve Claude gibi büyük dil modelleri, insanlığın yüzyıllar boyunca ürettiği yazılı verilerden besleniyor.

Bu modellerin hızlı gelişimi, dilin gerçekliğin oldukça sıkıştırılmış bir temsili olmasından kaynaklanıyor.

Robotların hareket etmeyi öğrenmesi için ise daha az veri mevcut. Videolar, robotların neden belirli hareketleri yaptığını tam olarak açıklamıyor.

Bu nedenle, robotların dünyayla etkileşime girmek için kullanabilecekleri temel hareketleri öğrenmelerini ve bunları daha karmaşık hareketlerle birleştirmelerini sağlayacak bir yönteme ihtiyaç var.

TOYOTA VE BOSTON DYNAMICS'TEN İŞ BİRLİĞİ

Toyota Araştırma Enstitüsü, robotlara hızla öğrenmeyi ve görevleri otonom olarak yerine getirmeyi öğretmek için LBM teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Boston Dynamics ile yapılan iş birliği sayesinde bu teknoloji, Atlas robotunda test edilecek ve geliştirilecek.

BÜYÜK DAVRANIŞ MODELİ (LBM) NEDİR

İşte bu noktada "Büyük Davranış Modeli" (LBM) devreye giriyor. LBM, robotların temel hareketleri öğrenmelerini ve bunları bir görev veya hedef doğrultusunda daha karmaşık hareketlerle birleştirmelerini sağlayan bir yaklaşım.

Tıpkı büyük dil modellerinin insan dilini anlama ve bizimle etkileşim kurma yeteneği kazanması gibi, LBM'ler de robotların fiziksel dünyayı anlamalarına ve görevleri yerine getirmelerine yardımcı oluyor.