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    Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı

    Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı

    Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesinin test atışları başarıyla sürüyor.
    • 10.11.2022 - 23:02
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    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

    Öte yandan, test atışlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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    Görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer alıyor.

    Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı - VİDEO

    Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı #1

    Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı #2


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