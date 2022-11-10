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Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı
Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesinin test atışları başarıyla sürüyor.
- 10.11.2022 - 23:02
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, test atışlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Hava ikmali yapılan F-16'lar Bozdoğan'ı fırlattı
Görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer alıyor.
Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı - VİDEO