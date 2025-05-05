BTK duyurdu: Bu 4 cep telefonu modeli piyasadan toplatılacak

Haber Merkezi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamayla bazı elektronik cihazlar için önemli bir karar aldığını duyurdu.

Kurum, Türkiye'de satılan 4 farklı cep telefonu modeli ile 1 kablosuz router modelinin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

TOPLATILMASINA KARAR VERİLEN CİHAZLAR

BTK'nın GÜBİS platformunda yer alan bilgilere göre, toplatılmasına karar verilen cep telefonu modelleri şunlar:

Reeder S19 Max Pro S Zoom

Dıjitsu DCT 90

Hiking X11

Hiking X9

Bu akıllı telefonlara ek olarak, Mercusys Ac1200 isimli kablosuz router modeli için de toplatma kararı alındığı belirtildi.

TOPLATMA KARARININ GEREKÇESİ

Peki, bu cihazlar neden toplatılıyor? BTK'nın paylaştığı bilgilere göre, söz konusu 5 cihazın Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin 5. maddesinde açıkça belirtilen temel yeterliliklere sahip olmadığı tespit edildi.

Yönetmeliğe uygun olmayan bu cihazların piyasada bulunmasının tüketici güvenliği açısından uygun olmadığına karar verildi. Bu nedenle BTK, ilgili ürünlerin piyasadan toplatılması yönünde bir karar aldı.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI

Eğer yukarıda listelenen cep telefonu veya router modellerinden birine sahipseniz, dikkatli olmanızda fayda var.

BTK, bu cihazlara sahip olan tüketicilerin, ürünü satın aldıkları yer (satıcı firma, mağaza vb.) ile iletişime geçmelerini ve iade veya değişim süreçleri hakkında bilgi almalarını öneriyor.