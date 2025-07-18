Bu güneş enerjili drone 90 gün boyunca uçabiliyor ve havada kendini tamir edebiliyor

ABD'li teknoloji şirketi Skydweller Aero, Fransız savunma devi Thales ile yaptığı iş birliği kapsamında, deniz gözetlemesi için tasarlanmış yenilikçi bir güneş enerjili drone geliştirdi.

Bu yeni insansız hava aracı (İHA), yakıt ikmali gerektirmeden 90 güne kadar havada kalabilme ve bu süre zarfında ortaya çıkan yazılım hatalarını kendi kendine onarabilme gibi çığır açan yeteneklere sahip.

BOEING 747'DEN DAHA BÜYÜK KANAT AÇIKLIĞI

İHA, 73 metrelik devasa kanat açıklığıyla bir Boeing 747'den bile daha geniş. Karbon fiber yapılı bu kanatların üzerine yayılmış 17 binden fazla güneş hücresi, optimum koşullarda 100 kilovata kadar güç üretebiliyor.

UÇUŞ SIRASINDA KENDİ KENDİNİ ONARAN YAZILIM

Skydweller İHA'sı, "kendi kendini iyileştiren bir kod" kullanan özel bir araç yönetim sistemine sahip.

Herhangi bir yazılım dizisi arızalanırsa, sistem bunu uçuş sırasında kapatıyor, onarıyor ve yeniden yüklüyor, böylece 90 günlük kesintisiz çalışmayı garanti altına alıyor.