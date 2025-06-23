Bu Windows güvenlik özelliği Google Chrome'u çökertiyor

Bazı Windows kullanıcıları, son günlerde Google Chrome tarayıcılarının çökmesi veya hiç başlatılamaması gibi sorunlar yaşıyor.

Sorunun kaynağının, Microsoft'un ebeveyn denetimleri için sunduğu "Aile Güvenliği" (Family Safety) özelliği ile yaşanan bir uyumsuzluk olduğu ortaya çıktı.

MICROSOFT DOĞRULADI

Google, resmi destek forumları üzerinden yaptığı açıklamada sorunu doğruladı. Chrome destek yöneticisi Ellen T, "Ekibimiz bu raporları araştırdı ve bu davranışın nedenini belirledi. Bazı kullanıcılar için Microsoft Aile Güvenliği etkinleştirildiğinde Chrome çalışmıyor." dedi.

Sorunun, Firefox ve Opera gibi diğer tarayıcıları etkilememesi, problemin Chrome'a özgü bir çakışma olduğunu gösteriyor.

Bu durum, özellikle çocuklarının internet kullanımını kontrol etmek isteyen ebeveynler ve okullar için büyük bir sorun yaratıyor.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER NELER

Kullanıcılar, bu sorunu aşmak için bazı geçici çözümler keşfetti. Bunlardan en yaygını, Chrome'un uygulama dosyasının adını ("Chrome.exe") "Chrome1.exe" olarak değiştirmek.

Diğer bir geçici çözüm ise Aile Güvenliği ayarlarından "uygunsuz web sitelerini filtrele" seçeneğini devre dışı bırakmak. Ancak bu, ebeveyn denetimlerinin amacını ortadan kaldırıyor.

Sorunun iki haftadan uzun süredir devam etmesine rağmen, Microsoft'un bu aksaklığı ne zaman düzelteceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kalıcı bir çözüm gelene kadar, kullanıcıların bu geçici yöntemleri kullanması veya farklı bir tarayıcıya yönelmesi gerekiyor.