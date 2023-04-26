Bursalı lise öğrencisi, elektrikli araçların menzilini artıran proje geliştirdi Lise öğrencisi Aknil Özdemir, fizik alanında geliştirdiği "Tekerlekten Elektriğe" adlı projesiyle elektrikli araçların menzilini artırmayı hedefliyor.

AA & Ensonhaber

Tekerlek içine yerleştirdiği sistemle, aracın hareketinden elde ettiği elektriği bataryaya aktaran sistemin prototipini üreten 10. sınıf öğrencisi Aknil Özdemir, TÜBİTAK'ın 2024-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi seçildi.

Tekerleğin ürettiği elektrik, bataryaya aktarılıyor

Özel bir lisede okuyan Özdemir'in, öğretmeni Hakan Özkaynak'ın danışmanlığında yaptığı jeneratör sistemi sayesinde, aracın lastiklerinin iç kısmına yapılan düzenekle, hareket esnasında üretilen elektrik yeniden bataryaya aktarılarak geri dönüşüm sağlıyor. Araç, hareket ettikçe bataryaya geri dönüştürülen enerji sayesinde daha uzun menzillerde yolculuk yapabiliyor.

TÜBİTAK finaline hazırlanıyor

Okulunun roket takımı sorumlusu olarak TEKNOFEST'e de katılan Özdemir, patent başvurusunda bulunduğu projesini, prototip ve maketleriyle 5-9 Haziran'da düzenlenecek TÜBİTAK yarışmasının finali için hazırlıyor.

Aknil Özdemir, elektrikli araçların menzilleriyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Elektrikli araçların fosil yakıtla çalışanlara göre menzilinin daha kısa olmasından hareketle bu projeye başladığını belirten Özdemir,

Daha önce bu menzil farkıyla ilgili çalışmalar vardı ama geri kazanımda şu ana kadar daima geri kazanacağınız bir proje yok. Benim projemde daima, aracın tekeri her döndüğünde elektrik elde edebiliyorsunuz.

dedi.

Ne kadar az elektrik, o kadar doğa dostu

Özdemir, tekerleğin içine yerleştirdiği düzenek hakkında bilgi verdi.

Sistemin mantığının, tekerleğin hareketinden enerji üretmek üzerine kurulu olduğunu dile getiren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Dışarıdan baktığınızda normal bir araç gibi görünüyor ama tekerleğin iç kısmında, kanatçıkları olan bir sistem var. Bu kanatçıkların iki farklı, elektropozitif ve elektronegatif değerleri var. Bu iki materyal birbirlerine her temas ettiğinde elektriklenme oluyor ve bunu bataryaya yönlendirebiliyorum. Elde ettiğimiz elektrik, farklı hız değerlerine, aracın ağırlığına ve tekerleğin büyüklüğüne göre değişebiliyor. Herhangi bir elektrikli araca bu tekerleği entegre ettiğiniz zaman normalde gideceğinizden çok daha fazla kilometre gidebileceğinizden dolayı size öncelikle ekonomik olarak bir katkı sağlıyor. İkinci olarak bunu yaygınlaştırdığınız zaman, ne kadar az elektrik kullanırsanız o kadar doğa dostu yaşamış oluyorsunuz.

Aracın menzilini binlerce kilometreye çıkarabilir

Özdemir, sistem geliştirildiği takdirde elektrikli araçlarda çok büyük menzil farkları elde edilebileceğini aktardı.

Projesini geliştirmeyi sürdüreceğini anlatan Özdemir,

Gelişmiş versiyonunun, bir aracın menzilini binlerce kilometreye çıkarabileceğine inanıyorum. Bu projemle TÜBİTAK'ın proje yarışmasına katıldım. Bursa bölgesinde toplam 1700 proje arasından fizik dalında birinci oldum. Haziranda ulusal finalde de güzel bir derece almayı umuyorum.

diye konuştu.