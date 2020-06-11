Call of Duty: Warzone'un 4. sezonu yayınlandı

Call of Duty'nin battle royale oyunu Warzone için 4. sezon güncellemesi kullanıma sunuldu.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare, Captain Price gibi çok sevilen karakterlerin de geri gelmesine sahne oldu.

Ardından Call of Duty: Warzone isimli yeni ve ücretsiz bir battle royale oyunu daha yayınlanmış ve oldukça beğenilmişti.

Oyuncu sayısını her geçen gün artıran Warzone'un 4.sezonu, Captain Price karakterinin de oyunda yer almasını sağlıyor. İlk olarak 3 Haziran'da çıkacağı söylenen yeni sezon, ABD'de çıkan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

4. SEZON GÜNCELLEMESİ YAYINDA

Call of Duty: Warzone'un 4. sezon güncellemesi, saatler önce oyunseverler için kullanıma sunuldu.

Yaklaşık 39.6 GB boyutunda olan dev güncelleme, yüklendikten sonra sabit diskinizde yalnızca 4 GB ekstra alan kaplayacak. Şirket, yeni güncellemelerin fazla yer kaplamaması için diğer dosyaları olabildiğince sıkıştırdıklarını söylüyor.

Yeni güncelleme ile birlikte oyuna "Warzone Rumble!" isimli bir mod da eklenmiş durumda. Bu mod sayesinde oyuncular, 50 kişilik iki takım halinde Verdansk haritasında savaşayacak ve öldürülen her oyuncu yeniden canlanabilecek.





Yeni silahlar ve diğer birçok özellikle birlikte gelen Call of Duty: Warzone 4. sezon güncellemesi, bilgisayar ve konsollar için yayına sunuldu.