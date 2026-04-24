Baykar’dan yeni nesil sürü gücü: K2 Kamikaze İHA ve 'Sivrisinek' sahada

Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil insansız sistemler, sahadaki yeteneklerini sergilemeye başladı. K2 Kamikaze İHA ve “Sivrisinek” dolanan mühimmat, Edirne’nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen testlerde geleceğin muharebe konseptine dair önemli ipuçları sundu.

SÜRÜ OTONOMİSİYLE KOORDİNELİ UÇUŞ

Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde düzenlenen demoda, 5 adet K2 Kamikaze İHA kısa sürede ardışık kalkış gerçekleştirdi.

Platformlar; “çizgi”, “V”, “sağ kademe” ve “Turan” formasyonlarında uçuş yaparken, 10 adet Sivrisinek mühimmat da sürü yapısına entegre edildi.

Operasyona Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da eşlik ederek süreci havadan izledi.

GNSS BAĞIMSIZ GÖREV KABİLİYETİ

Demoda öne çıkan en kritik başlıklardan biri, elektronik harp ortamlarına karşı geliştirilen çözümler oldu.

Yapay zekâ destekli görsel navigasyon sistemi sayesinde platformlar, Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemleri olmadan da konum belirleyip görev icra edebildi. Bu özellik, sinyal karıştırmanın yoğun olduğu sahalarda operasyonel süreklilik sağlıyor.

HEDEF TESPİTİ VE OTONOM TAARRUZ

Gösterimde, Sivrisinek dolanan mühimmatların belirlenen hedeflere dalış yaptığı senaryolar canlandırıldı. Sürü içinden ayrılan bir K2 İHA’nın yüksek hızla hedefe yönelmesi, sistemlerin otonom taarruz kabiliyetini ortaya koydu.

"SİVRİSİNEK" İLE DERİN OPERASYON KABİLİYETİ

Yeni nesil dolanan mühimmat “Sivrisinek”, bin kilometreyi aşan menziliyle dikkat çekiyor. Platform, yapay zekâ destekli haberleşme sayesinde sürü içindeki diğer unsurlarla anlık veri paylaşımı yapabiliyor.

Zorlu elektronik harp koşullarında dahi görev yapabilen sistem, yüksek otonomi seviyesiyle stratejik operasyonlarda öne çıkıyor.

İLK KEZ SAHA 2026'DA SERGİLENECEK

K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat, kamuoyuna ilk kez SAHA 2026 kapsamında 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da tanıtılacak.

Tüm projelerini öz kaynaklarıyla geliştiren Baykar, insansız hava araçları alanında küresel ölçekte liderliğini sürdürüyor. Şirket, son yıllarda gelirlerinin büyük bölümünü ihracattan elde ederken, savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’nin en önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürüyor.