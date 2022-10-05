Canon, çip üretimine 345 milyon dolar yatırım yapacak

Canon, çip üretimine 345 milyon dolar yatırım yapacak

Canon, yarı iletken çip imal eden cihaz imalatını artırmak için 50 milyar yen (345 milyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Tüketicili elektroniğinden otomotive kadar birçok sektörü etkileyen küresel çip krizi nedeniyle markalar zorumda.

Birçok şirket, bu pazara dev yatırımlar yaparak hem sektörü yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor, hem de gelecekte çip sektöründe zirve yarışına giriyor.

AA'da yer alan habere göre göre, görüntüleme ekipmanı üreticisi Canon, çip imal eden cihaz imalatına 50 milyar yen (345 milyon dolar) yatırım yapacak.

2023'te tesis kurulacak

Başkentin kuzeyinde yer alan Toçigi bölgesindeki fabrika alanına 2023'te kurulacak tesisle, yarı iletken litografi ekipman imalatının ikiye katlanması amaçlanıyor.

Tesisin 2025'te hizmete alınması hedeflenirken, Canon aynı fabrikada yarı iletken çipleri daha düşük maliyete üretmek için yeni nesil donanım imal etmeyi de planlıyor.

Japon firmanın, Toçigi'nin yanı sıra Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki'de de yarı iletken litografi ekipman üretim tesisi bulunuyor.