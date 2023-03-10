ChatGPT, Apple Watch modellerine geldi Son dönemin en çok konuşulan yapay zeka sohbet botlarından ChatGPT, artık Apple Watch modellerinde de kullanılabiliyor.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT Apple Watch modellerine geldi

Son dönemin en çok konuşulan yapay zeka sohbet botlarından ChatGPT, artık Apple Watch modellerinde de kullanılabiliyor.

WatchGPT adındaki uygulama, doğrudan saatinizden ChatGPT kullanmanıza imkan tanıyor.

ChatGPT’yi Apple akıllı saatlere getiren WatchGPT, ChatGPT ile olan konuşmalarınızı sms, e-posta veya sosyal medya platformları üzerinden paylaşmanıza da izin veriyor.

ChatGPT şu anda tek bir soruya cevap veriyor olsa da uygulamanın geliştiricisi, gelecek güncellemelerle soru sayısını artıracağını söylüyor.

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App Store’dan indirilebilen WatchGPT uygulaması için 4 dolarlık bir ücret talep ediliyor.