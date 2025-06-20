ChatGPT kullanımı beyin aktivitelerini olumsuz etkiliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Laborvarı'ndaki araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının eleştirel düşünme yeteneklerine zarar verebileceğine dair endişe verici sonuçlar ortaya koydu.

Henüz hakem denetiminden geçmemiş olan çalışma, yapay zekanın öğrenme üzerindeki etkileri konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

EEG İLE BEYİN AKTİVİTESİ ÖLÇÜLDÜ

Araştırmada, 18 ila 39 yaş aralığındaki 54 kişi üç gruba ayrıldı. Gruplardan sırasıyla ChatGPT, Google Arama ve hiçbir araç kullanmadan denemeler yazmaları istendi. Bu sırada, katılımcıların beyin aktiviteleri bir EEG başlığı ile kaydedildi.

Sonuçlar, ChatGPT kullanan grubun en düşük beyin etkileşimine sahip olduğunu ve "nöral, dilbilimsel ve davranışsal düzeylerde sürekli olarak düşük performans gösterdiğini" ortaya koydu.

Ayrıca, ChatGPT kullanıcılarının her bir sonraki denemede daha da tembelleşerek sonunda büyük ölçüde kopyala-yapıştır yöntemine başvurduğu gözlemlendi.

ChatGPT yardımıyla yazılan denemeler, İngilizce öğretmenleri tarafından büyük ölçüde "ruhsuz" olarak nitelendirildi.

EEG verileri, bu gruptaki kullanıcıların bilgiyi derin bellek süreçlerine entegre etmediğini, yani aslında öğrenmediklerini gösterdi.

Çalışmanın baş yazarı Nataliya Kosmyna, bu tür araçların özellikle beyinleri hala gelişmekte olan gençler için zararlı olabileceği endişesini taşıdığını belirtti.

Kosmyna, eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik politikaların, bu tür riskler anlaşılmadan aceleyle oluşturulmaması gerektiğini vurguladı.