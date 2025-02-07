ChatGPT'nin arama özelliği herkes tarafından kullanılabilir hale geldi

Haber Merkezi

OpenAI, geçtiğimiz yıl ekim ayında ChatGPT için bir arama motoru özelliği yayınlamıştı. Başlangıçta sadece ücretli kullanıcılar için olan bu özellik, aralık ayında herkesin kullanımına açılmıştı.

Şimdi ise OpenAI, arama özelliğindeki tüm kısıtlamaları kaldırdı ve herkesin oturum açmadan veya hesap oluşturmadan arama yapmasına olanak sağladı.

GOOGLE ARAMA'YA RAKİP

Bu hamle, ChatGPT'yi Google Arama gibi geleneksel arama motorlarına karşı güçlü bir rakip haline getiriyor.

ChatGPT aramasının en büyük avantajlarından biri, reklam içermemesi. Bu da kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getiriyor.

Ancak, ChatGPT'nin rekabet etmesi gereken sadece Google değil. Google'ın kendi yapay zeka destekli arama motoru Gemini de reklam içermiyor ve kendini bir arama motoru olarak konumlandırıyor.

Ayrıca, Google'ın 2025 yılına kadar Arama'yı daha çok bir yapay zeka asistanına dönüştüreceği söyleniyor.

REKABET KIZIŞIYOR

OpenAI'nin arama motorunu herkes için ücretsiz hale getirmesi, ChatGPT'ye rekabetçi bir pazarda önemli bir avantaj sağlayabilir.

Google'ın da Arama'yı değiştirme planları göz önüne alındığında, ChatGPT'nin bu hamlesi oldukça stratejik görünüyor.

CHATGPT ARAMA NASIL ÇALIŞIYOR

ChatGPT araması, diğer arama motorları gibi çalışıyor. Bir sorgu yazıyorsunuz ve size bir cevap veriyor. Ancak, ChatGPT bağlantıları listelemek yerine, bilgiyi aldığı kaynaklara atıfta bulunarak yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir özet sunuyor.