ChatGPT'nin yeni sistemi devrede: Yaşınızı tahmin edecek

OpenAI, popüler yapay zeka platformu ChatGPT için geliştirdiği ve kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni yaş tahmin sistemini resmen tanıttı.

Bu teknoloji, hesapların 18 yaşın altındaki bir kullanıcıya ait olup olmadığını belirleyerek reşit olmayanlar için daha güvenli bir dijital ortam oluşturmayı amaçlıyor.

DAVRANIŞSAL SİNYALLER ANALİZ EDİLİYOR

Geliştirilen model, hassas kişisel verileri kullanmak yerine hesap kullanım süresi, etkinlik kalıpları ve belirtilen yaş gibi davranışsal sinyalleri makine öğrenimi ile analiz ediyor.

Sistem bir hesabın küçüklere ait olduğundan şüphelenirse, otomatik olarak daha sıkı güvenlik önlemlerini devreye alıyor.

HASSAS İÇERİKLERE FİLTRE

Uygulanan güvenlik protokolleri, gençlerin grafik şiddet, cinsel içerik, vücut utandırma veya kendine zarar verme gibi potansiyel olarak zararlı materyallere maruz kalmasını engelliyor.

Çocuk gelişimi araştırmalarına dayanan sistem, kullanıcının yaşından emin olamadığı durumlarda risk almak yerine doğrudan güvenli deneyim modunu tercih ediyor.

EBEVEYNLER İÇİN YENİ KONTROLLER

Şirket, yaş tahmin modelinin yanı sıra ebeveynlerin çocuklarının ChatGPT deneyimini yönetebilmeleri için yeni kontrol araçları da sundu.

Bu özellikler arasında "sessiz saatler" belirleme ve sistemin kullanım sırasında çocukta akut stres belirtileri tespit etmesi durumunda ebeveyne uyarı göndermesi gibi seçenekler yer alıyor.

OpenAI, yaş tahmin modelinin tüketici planlarına sahip kullanıcılar için halihazırda aktif hale getirildiğini doğruladı.