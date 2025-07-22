Chrome'un tahtı sallanıyor: Apple ve Samsung mobil tarayıcıdan vazgeçebilir

Gelecekte satın alacağınız iPhone veya Samsung telefonlarda alıştığınız Google Chrome tarayıcısı yerine yapay zeka destekli yeni bir alternatif görebilirsiniz.

Nvidia destekli yapay zeka girişimi Perplexity, "Comet" adını verdiği yeni tarayıcısı için dev üreticilerle görüşmelere başladı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ RAKİP: COMET

Şu anda beta aşamasında olan Comet, web taramasını yapay zeka özellikleriyle birleştirerek öne çıkıyor.

Bu tarayıcı, web sayfalarını özetleme veya kullanıcıların e-posta ve takvim gibi kişisel verilerini sorgulayarak etkinlik planlama gibi görevleri yerine getirebiliyor.

KULLANICI ALIŞKANLIKLARI EN BÜYÜK ENGEL

Perplexity CEO'su Aravind Srinivas, üreticileri Google Chrome gibi yerleşik bir seçenekten vazgeçirmenin zorluğunu kabul ediyor.

Şirketin hedefi, çoğu kullanıcının varsayılan uygulamalara sadık kalma eğiliminden faydalanarak pazar payı kazanmak.